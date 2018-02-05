Осталось определить - кому.

Министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик, вступивший в должность неделю назад, заявил, что у него уже появились мысли и идеи, которые он планирует реализовать на новом посту, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Что я для себя увидел за неделю - три проблемы, которые как кровоточащие раны. Во-первых, демография. Из трудоспособного населения в городе за последние годы убыло 60 тысяч человек. Во-вторых, развитие промышленности. Мы не юг, не Крым, чтобы ориентироваться на сельское хозяйство и туризм. Мы промышленный регион, опорный край державы. И третье - это производительность труда. Она слишком низкая. В 2-2,5 раза ниже, чем в цивилизованных странах. Волшебный пинок есть, надо его правильно использовать. Иначе - постоянная девальвация, что приведет в целом к обнищанию территории", - поделился новоиспеченный министр своими выводами.

Также Ковальчик отметил, что "примерно в полтора раза" потеряет в зарплате на новой должности.

Экс-директор екатеринбургского "Водоканала" Александр Ковальчик был назначен главой министерства экономики Среднего Урала по результатам конкурсного отбора 26 января 2018 года. На должность его утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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