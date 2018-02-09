Нехватка времени и незнание матчасти.

Умысла скрывать информацию об имеющейся недвижимости у депутата гордумы Екатеринбурга Владимира Смирнова не было. Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

6 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал гордуму лишить Смирнова мандата из-за того, что он не указал в декларации все свое имущество. Истцом в процессе выступала свердловская прокуратура. Ранее надзорное ведомство просило исключить владельца ТЦ "Омега" из состава думы его коллег-депутатов, но те не стали этого делать.

"Я был избран депутатом на дополнительных выборах в Екатеринбургскую городскую думу в марте 2017 года. Удостоверение, подтверждающее статус депутата, датировано 4 апреля. Сроки подачи декларации были обозначены до 31 марта. На заполнение документа у меня было 3 рабочих дня. В сжатые сроки я технически не успел запросить справочную информацию, которая позволила бы заполнить бумаги, без погрешностей", - уверяет Смирнов.

Кроме того, депутат отмечает, что недвижимость, о которой идет речь, является залоговой: "Я буду обязан вернуть ее, после окончания договорных отношений с ее фактическим владельцем, поэтому заполняя декларацию, я не указал данный актив. Как только поступили сведения о нарушениях, я предоставил информацию о причинах, отсутствия объектов в декларации".

Резюмируя написанное, депутат намекнул на возможность обжалования им решения Ленинского райсуда: "После получения резолюционной части, можно будет говорить, о дальнейших действиях".



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