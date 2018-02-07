×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Довыборов в гордуму Екатеринбурга из-за лишения Смирнова мандата не будетСегодня в 15:27

  • Текст

Не хватит времени.

Место Владимира Смирнова в гордуме Екатеринбурга, в случае лишения его мандата, будет пустовать до 9 сентября 2018 года – даты выборов следующего созыва депутатского корпуса.

Как пояснил "Уралинформбюро" председатель избиркома уральской столицы Илья Захаров, для того, чтобы назначить дополнительные выборы раньше, попросту не хватит времени.

6 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал гордуму лишить Смирнова мандата из-за того, что он не указал в своей декларации всю свою недвижимость. Истцом в процессе выступала свердловская прокуратура. Ранее надзорное ведомство просило исключить владельца ТЦ "Омега" из состава думы его коллег-депутатов, но те не стали этого делать.

Следует отметить, что судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Прокуратура также требовала лишить мандата Михаила Гаранина, не указавшего в декларации иностранный счет и лодку. Суд встал на сторону депутата.

Ранее по теме:
Суд Екатеринбурга оставил депутата Смирнова без мандата

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×