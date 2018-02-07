Не хватит времени.

Место Владимира Смирнова в гордуме Екатеринбурга, в случае лишения его мандата, будет пустовать до 9 сентября 2018 года – даты выборов следующего созыва депутатского корпуса.

Как пояснил "Уралинформбюро" председатель избиркома уральской столицы Илья Захаров, для того, чтобы назначить дополнительные выборы раньше, попросту не хватит времени.

6 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал гордуму лишить Смирнова мандата из-за того, что он не указал в своей декларации всю свою недвижимость. Истцом в процессе выступала свердловская прокуратура. Ранее надзорное ведомство просило исключить владельца ТЦ "Омега" из состава думы его коллег-депутатов, но те не стали этого делать.

Следует отметить, что судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Прокуратура также требовала лишить мандата Михаила Гаранина, не указавшего в декларации иностранный счет и лодку. Суд встал на сторону депутата.



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