Единороссами.

Челябинская избирательная комиссия рассмотрит жалобу о нарушении закона о выборах. Соответствующее заявление направил депутат местной гордумы Константин Нациевский, сообщили "Уралинформбюро" в областном отделении КПРФ.

По словам народного избранника, партия "Единая Россия" распространяет в образовательных учреждениях незаконные анкеты. Родителей учеников приглашают на выборы 18 марта, а также предлагают сообщать персональные данные – телефон, адрес, номер избирательного участка.



Фото: kprf-chel.ru

"Начиная с прошлой недели от жителей Челябинской области стали поступать жалобы, что такие же анкеты агитаторы партии "Единая Россия" распространяют в поликлиниках, вузах, учреждениях социальной защиты, на предприятиях. Целью использования данных обозначено "уведомление граждан РФ об общественно значимых событиях", - рассказал Нациевский.

По мнению коммунистов, единороссы таким образом оказывают давление на избирателей, и намерены решить этот вопрос в судебном порядке.

Стоит напомнить, что на агитацию за Владимира Путина в стенах образовательных учреждений пожаловались жители Асбеста. Ранее похожий инцидент произошел в Курганской области - собранные на двух режимных заводах подписи в поддержку выдвижения главы государства были аннулированы из-за нарушений.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

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