Лимузины и седаны.

Российские министры пересядут на автомобили проекта "Кортеж" в конце этого года или начале следующего. Об этом заявил глава федерального минпромторга Денис Мантуров.

"Лично я дождусь появления внедорожника. Мы до конца следующего года должны выпустить и добавить к линейке этот автомобиль. Скорее всего, у меня, как и у других членов правительства, будет седан. Правда, сомневаюсь, что в этом году удастся пересесть на него", - сказал он "Ведомостям".

Линейка автомобилей проекта "Кортеж" будет представлена в мае - во время инаугурации вновь избранного президента России.

В этом году планируется выпустить 70 автомобилей проекта "Кортеж". Известно, что в их числе будут три лимузина для первых лиц и представительские седаны, на которые пересядут члены правительства. Приобрести автомобиль под заказ сможет и любой желающий.

Проект "Кортеж" предусматривает создание целого семейства автомобилей и двигателей. Внедорожник, микроавтобус, седаны производятся на Единой модульной платформе. В будущем на ней же планируется создание и производство модели, адаптированной под массового потребителя.

Сегодня члены правительства ездят на седанах BMW 7-й серии, напоминает "Уралинформбюро".

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