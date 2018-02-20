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Жириновский назначит директором ФСБ свердловского депутата19 февраля в 18:37

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Если станет президентом.

Кандидат на пост президента России от ЛДПР Владимир Жириновский 19 февраля 2018 года представил свое "теневое" правительство. В состав кабинета министров, который будет сформирован в случае победы либерал-демократа на мартовских выборах, вошли депутаты Госдумы, сенаторы, губернаторы, а также бывшие и действующие члены федеральных ведомств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе партии.

"Правительство ЛДПР - самое молодое. Средний возраст его членов - 37 лет. Все они - профессиональные политики, юристы и управленцы", - пояснил Жириновский.

В составе "теневого" правительства ЛДПР оказались два депутата Госдумы от Среднего Урала. Данил Шилков определен в качестве возможного сменщика Игоря Холманских на посту полпреда президента РФ в УрФО, а Игоря Торощина Жириновский видит будущим директором ФСБ.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

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