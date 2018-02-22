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Прокуратура проверит все уральские детдомаСегодня в 17:12

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После секс-скандала в челябинском.

В Уральском федеральном округе проверят все детские дома и организации социального обслуживания. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского Управления Генпрокуратуры. Соответствующее распоряжение региональным ведомствам дал заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв.

Поводом для проверок стал скандал в челябинском детском доме. На Южном Урале возбуждено уголовное дело по фактам надругательств над воспитанниками учреждения.

"С учетом характера и обстоятельств преступлений, которые в настоящее время расследуются, Юрий Пономарёв поручил организовать проверки исполнения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних", – говорится в официальном заявлении Управления Генпрокуратуры.

К проведению надзорных мероприятий будут привлекаться сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

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