В феврале не доехал.

Визит президента России Владимира Путина в Свердловскую область ожидается в начале марта. Главу государства ждут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Ожидается, что глава государства примет участие в VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который пройдет в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта. Ранее организаторы мероприятия заявили "Уралинформбюро", что готовятся к приезду президента.

Также к его визиту готовятся в Свердловской киностудии, где в марте пройдет закрытие фестиваля кино и интернет-проектов "Человек труда".

Впрочем, официальная дата визита первого лица государства на Средний Урал до сих пор не определена. В избирательном штабе Владимира Путина в Екатеринбурге рекомендовали обратиться в протокольную службу президента.

Стоит напомнить, что информация о визите Владимира Путина в Свердловскую область появилась в начале января сразу после новогодних праздников. Анонсировались две даты - 10 и 20 февраля. Визит не состоялся в связи с ухудшением состояния здоровья Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент простыл.

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