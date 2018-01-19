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Путина ждут в Екатеринбурге 10 февраляСегодня в 17:17

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В рамках турне.

Стала известна возможная дата визита президента России Владимир Путин в столицу Урала. По данным источника "Уралинформбюро", глава государства посетит Екатеринбург 10 февраля.

Предвыборное турне кандидата в президенты Владимира Путина стартовало 10 января в Твери. Ранее сообщалось, что в течение трех недель он посетит восемь регионов страны.

Выборы главы государства в России состоятся 18 марта. Путин на этот раз баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Стоит отметить, что последний визит в Екатеринбург главы государства состоялся минувшим летом. Владимир Путин в июле посетил международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017.

Ранее по теме:
Кандидат в президенты Владимир Путин заедет в Екатеринбург

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