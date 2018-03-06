Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата05 марта в 12:32
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Прокуратура подала апелляцию.
Свердловская прокуратура намерена добиться досрочного прекращения полномочий депутата екатеринбургской гордумы Михаила Гаранина. Надзорное ведомство обратилось в областной суд с апелляцией.
Ранее прокуратура требовала лишить мандатов депутатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, допустивших неточности в заполнении деклараций. 6 февраля Ленинский райсуд уральской столицы частично удовлетворил требования зампрокурора Среднего Урала, обязав гордуму досрочно прекратить полномочия Владимира Смирнова. В отношении Гаранина суд встал на сторону депутата.
"Прокуратура полагает, что выводы суда в отношении депутата Гаранина не соответствуют требованиям законодательства о противодействии коррупции", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства. Там полагают, что суд первой инстанции существенно нарушил нормы материального и процессуального права.
В свою очередь, Владимир Смирнов намерен обжаловать решение Ленинского райсуда. "Буду обжаловать, меня даже не уведомили о судебном процессе! Ни повесток, ничего не было. Один раз позвонили, когда я был в командировке. Ответил, что в городе меня нет", - сообщил агентству народный избранник.
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