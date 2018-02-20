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Депутат екатеринбургской гордумы Смирнов поборется за мандат в суде19 февраля в 17:14

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"Не уведомляли о процессе!"

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Смирнов намерен обжаловать решение Ленинского райсуда о досрочном прекращении его полномочий.

"Обжаловать буду, меня по факту даже не уведомляли о судебном процессе! Ни повесток, ничего не было. Один раз позвонили, когда я был в командировке. Ответил, что в городе меня нет", - рассказал "Уралинформбюро" народный избранник.

Пока неизвестно, кто будет представлять интересы депутата в суде. Информацией о том, будут ли это юристы мэрии столицы Урала, Владимир Смирнов не располагает.

Ранее прокуратура потребовала лишить мандатов депутатов гордумы Екатеринбурга Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, допустивших неточности в заполнении деклараций. Ленинский райсуд города поддержал претензии надзорного ведомства и обязал гордуму лишить мандата Смирнова, не указавшего в документе все свое имущество. Сам народный избранник объяснил прорехи в декларации нехваткой времени на ее заполнение.

"Я был избран депутатом на дополнительных выборах в Екатеринбургскую городскую думу в марте 2017 года. Удостоверение, подтверждающее статус депутата, датировано 4 апреля. Сроки подачи декларации были обозначены до 31 марта. На заполнение документа у меня было 3 рабочих дня. В сжатые сроки я технически не успел запросить справочную информацию, которая позволила бы заполнить бумаги, без погрешностей", - пояснил Смирнов.

В отношении Михаила Гаранина суд встал на сторону депутата.

Ранее по теме:
Депутат Екатеринбурга объяснил грозящие лишением мандата прорехи в декларации
Прокуратура копает под депутатов свердловского Заксобрания

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