Отдаст предпочтение Нижнему Тагилу.

В Кремле официально подтвердили визит президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область.

Планируется, что глава государство посетит научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод". Там он пообщается с рабочими и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи.

Кроме того, российский лидер проведет в Екатеринбурге совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", визит Владимира Путина не повлияет на работу аэропорта Кольцово.

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