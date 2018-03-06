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Прилет Путина не скажется на работе Кольцово05 марта в 16:03

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Президент прибудет 6 марта.

Борт №1 с президентом РФ Владимиром Путиным приземлится в Екатеринбурге 6 марта. Об этом "Уралинформбюро" сообщили собственные источники.

Прилет российского лидера, как ожидается, не повлияет на работу Кольцово. "Авиагавань будет работать в штатном режиме", - сообщил агентству директор по стратегическим коммуникациям екатеринбургского аэропорта Андрей Клименских.

Президента РФ с ждут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ожидается, что глава государства примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, который проходит в Путинграде с 3 по 7 марта.

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