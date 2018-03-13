Соратница Собчак обвинила режиссера Говорухина в сексуальных домогательствахСегодня в 12:18
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"Просил снять колготки".
Журналистка "Радио Свобода" и глава регионального штаба кандидата в президенты Ксении Собчак Дарья Комарова обвинила депутата Госдумы РФ и режиссера Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах. По ее словам, инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах, куда Говорухин приехал в рамках предвыборной кампании, передает "Уралинформбюро".
"Встреча проходила в ресторане Ехрем Хуща. Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения", - написала журналистка в Facebook (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).
Соратница Собчак упомянула, что режиссер дал ей свой номер телефона и попросил связаться с ним, а также "никому не рассказывать о его непристойных предложениях". Однако через две недели, когда девушка обратилась к Станиславу Говорухину за комментарием, он ее даже не вспомнил.
Ранее в харассменте обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого. О домогательствах со стороны народного избранника рассказали продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, главный редактор RTVi Екатерина Котрикадзе, корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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