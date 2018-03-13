×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Соратница Собчак обвинила режиссера Говорухина в сексуальных домогательствахСегодня в 12:18

  • Текст

"Просил снять колготки".

Журналистка "Радио Свобода" и глава регионального штаба кандидата в президенты Ксении Собчак Дарья Комарова обвинила депутата Госдумы РФ и режиссера Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах. По ее словам, инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах, куда Говорухин приехал в рамках предвыборной кампании, передает "Уралинформбюро".

"Встреча проходила в ресторане Ехрем Хуща. Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения", - написала журналистка в Facebook (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

Соратница Собчак упомянула, что режиссер дал ей свой номер телефона и попросил связаться с ним, а также "никому не рассказывать о его непристойных предложениях". Однако через две недели, когда девушка обратилась к Станиславу Говорухину за комментарием, он ее даже не вспомнил.

Ранее в харассменте обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого. О домогательствах со стороны народного избранника рассказали продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, главный редактор RTVi Екатерина Котрикадзе, корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее по теме:
Депутаты Госдумы намерены избавить россиянок от домогательств коллег

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×