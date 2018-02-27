Депутаты Госдумы намерены избавить россиянок от домогательств коллегСегодня в 13:24
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На работе.
В России могут ввести ответственность за сексуальные домогательства на рабочем месте. Соответствующие поправки в закон о гендерном равноправии подготовили депутаты Госдумы РФ Оксана Пушкина и Ирина Роднина, передает "Уралинформбюро"
По словам Пушкиной, сейчас в российском законодательстве есть четыре статьи о сексуальном насилии: "Изнасилование" (ст.131 УК РФ), "Насильственные действия сексуального характера" (ст.132 УК РФ), "Понуждение к действиям сексуального характера" (ст.133 УК РФ) и статья за педофилию (ст.134 УК РФ).
"При этом никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства на работе, за харассмент, а ст.133 вообще фактически не работает" – цитирует парламентария РБК.
Народная избранница утверждает, что женщины часто сталкиваются с сексуальными домогательствами, но молчат об этом. Не редко единственным выходом из ситуации является увольнение с работы.
Поводом для разработки поправок стал скандал, в центре которого оказался глава комитета по международным делам нижней палаты Леонид Слуцкий. 22 февраля на телеканале "Дождь" несколько журналисток обвинили его в чрезмерном мужском внимании по отношению к ним.
Стоит отметить, что вопрос мужского домогательства последние несколько месяцев будоражит весь мир. Спусковым механизмом стало опубликованное The New Yorker и The New York Times расследование о вольностях продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис. Следом посыпались обвинения в адрес других актеров и режиссеров. Жертвы харассмента запустили кампании #MeToo и Timeʼs Up, а журнал Time назвал человеком года людей, не побоявшихся заявить о сексуальных домогательствах в их адрес.
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