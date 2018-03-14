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Шарташский лесопарк возглавил несостоявшийся министр13 марта в 17:50

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Оттеснив товарища по партии.

Конкурс на пост директора Шарташского лесопарка выиграл коммерсант Артур Зиганшин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

13 марта после собеседования с финалистами имя победителя назвал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Контракт с Зиганшиным заключат сроком на один год. Кроме бизнесмена, до финала конкурса дошел директор по развитию ООО "Управление проектами, ресурсами и инвестициями" Леонид Гункевич. Оба финалиста имеют отношение к одной общественной структуре — "Деловой России" — и, по признанию самого Гункевича, состоят в "хороших отношениях".

При этом концепция обновления лесопарка, с которой пришел победитель, по-прежнему неизвестна широкой публике, в отличие от проектов его соперников. По словам самого новоиспеченного руководителя, основная его задача — сделать один из лучших парков, ведь "у этой территории — большой потенциал".

Судя по всему, Зиганшин реализовал давнюю мечту: уйти из бизнеса в структуры исполнительной власти. Это уже не первая его попытка перебраться в коридоры власти. Некоторое время назад он пробовал силы в соискании должности министра инвестиций и развития Свердловской области, а также участвовал в состязании управленцев "Лидеры России".

Стоит напомнить, что конкурс на должность директора лесопарка стартовал в январе 2018 года с подачи главы региона. На участие заявились 15 человек, в том числе замдиректора компании "И-сеть" Александр Умников — муж руководителя Екатеринбургского ТЮЗа Евгении Умниковой.

Ранее по теме:
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