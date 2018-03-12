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Мужа директора ТЮЗа не пустили в Шарташский лесопаркСегодня в 17:25

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Туда из "декрета" выйдет Гункевич.

В финал конкурса на должность директора Шарташского лесопарка вышли два представителя регионального отделения "Деловой России" Леонид Гункевич и Артур Зиганшин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам собеседников агентства, кандидатуры финалистов выбраны экспертной комиссией после тестирования и публичной защиты концепций создания рекреационно-оздоровительного кластера на берегах Шарташа. Теперь их ожидает последний тур конкурса — собеседование с главой региона Евгением Куйвашевым.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", проект Леонида Гункевича предполагает превращение Шарташского лесопарка в smart-парк, оборудованный сетью wi-fi. Инсайдеры агентства предполагают, что данный конкурс изначально был "заточен" под Гункевича, а Зиганшин выставлен для спарринга.

Имя Леонида Гункевича прочно ассоциируется у журналистов с "декретным отпуском", в который он ушел в 2014 году, будучи заместителем главы администрации Первоуральска.

Был и ряд скандалов. В частности, в 2015 году Управление службы судебных приставов по Свердловской области возбудило в отношении Гункевича административное производство для взыскания 6,5 миллиона рублей, которые он задолжал одному из банков. Тогда выяснилось, что он безработный.

Среди отсеянных конкурсантов были юрист Семен Копьев и замдиректора компании "И-сеть" Александр Умников - муж директора Екатеринбургского ТЮЗа Евгении Умниковой.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на базе Шарташского лесного парка планируется создать рекреационно-оздоровительный кластер, в котором будет сформирована инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Завершить работы планируется в 2020 году.

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