Носов открестился от перехода на должность главы Южного УралаСегодня в 16:28
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Публично.
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на встрече с представителями городской молодежи опроверг слухи о своем возможном назначении на пост губернатора Челябинской области. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Инжеватов.
Глава Танкограда заявил, что сплетни о его возможном "переселении" на Южный Урал распространяются по заказу. Целью этого он назвал влияние "на настроение тагильчан", а также на решение о походе на выборы, передает "Уралинформбюро".
Слухи о грядущем назначении Сергея Носова новым главой Челябинской области появились несколько дней назад. Это не первое несбывшееся пророчество в отношении тагильского мэра. Летом 2017 года, во время затянувшегося отпуска по болезни губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, Носова пророчили на место главы Кузбасса. Однако эти прогнозы также не оправдались.
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