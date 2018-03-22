Депутатам ЗакСо предложили отменить всенародные выборы мэра ЕкатеринбургаСегодня в 13:46
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Официально.
В Заксобрание Свердловской области поступил документ об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. По данным источников "Уралинформбюро" в областном парламенте, проект поправок в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления" был внесен утром 22 марта. Он предполагает возвращение к "советской" системе, при которой глава избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией.
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в трех чтениях на заседании 3 апреля, а после поступит на подпись к губернатору. Гордума Екатеринбурга должна принять предложенные изменения до конца мая, чтобы сентябрьские выборы прошли уже по новой схеме.
Ранее сообщалось, что поправки коснутся также схемы выборов депутатов. Предполагалось, что только 25% из них будут избираться по спискам, а оставшиеся 75% – по одномандатным округам (сегодня это соотношение – 50 на 50). Однако от этого нововведения власти отказались.
В начале текущей недели часть депутатов екатеринбургской гордумы выступила с предложением написать коллективное обращение в Заксобрание о сохранении прямых выборов мэра и председателя органа местного самоуправления. Однако поддержки большинства эта идея не нашла. "За" высказались лишь 14 из 36 народных избранников.
Кроме того, депутат Госдумы Андрей Альшевских разработал законопроект, возвращающий Екатеринбургу сильного мэра-хозяйственника. Парламентарий заявил, что готов отдать право законодательной инициативы любому депутату ЗакСо, поскольку региональный Устав такой возможности ему не дает.
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