Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсеСегодня в 19:43
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После избрания думы.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал внесенный законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.
"Эта схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург уже выбирал через конкурс сити-менеджера. И выбор был достойный. Фактически это второй этап изменения схемы выборов, который уже юридически закрепит за администрацией города те полномочия, которые она де-факто выполняет. Я уверен, что после принятия изменений ни у кого не останется вопросов кто за что отвечает в городе. А накануне ЭКСПО это просто необходимо", - цитирует слова главы региона региональный департамент информационной политики.
Как ранее писало "Уралинформбюро", законопроект об отмене прямых выборов главы города поступил в свердловское Заксособрание утром 22 марта. Согласно документу, градоначальник будет избираться депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатов.
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