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Евросоюз отзывает посла из России Сегодня в 12:15

Из-за Скрипаля.

Евросоюз отзывает из Москвы посла Маркуса Эдерера. Кроме того, некоторые страны ЕС рассматривают возможность отзыва дипломатов из РФ или высылки на родину российских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, присутствующий на саммите сообщества в Брюсселе. Впрочем, решение не отражено в итоговом документе мероприятия.

Отзыв посла ЕС из России связан с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон настаивает на том, что к происшествию причастны российские спецслужбы. Кремль обвинения опровергает, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Великобритания высылает 23 российских дипломата

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1 комментариев из 1 | смотреть все
георг Сегодня в 15:18

Вот ЕЭС отзывает посла из Москвы

по просьбе Англии. Западнюки всегда опережают, мяч опять на нашем поле, мы даже
не догоняем, а только сопли размазываем по щекам и всё грозим зеркальными ответами, над которыми уже
смеётся весь мир. Наши флаги срывают, собственность в наглую отбирают,
посольских выкидывают из квартир. Наш ОКР мутко и жукова пригнули раком, больше
половины спортсменов лишили Пчхёнхан, а остальных раздели до неприличия без
символов государства, флага и гимна. А почему нельзя было выслать их посла
после хамского ультиматума этой обезумевшей старухи мэй и выходки рыжего
(...) бори, и отозвать нашего Яковенко, до получения вразумительного ответа
на обвинение. Не зря в народе говорят, что причина такой позорной позиции в том, что
Кремль и его окружение погрязли в коррупции, воровстве, миллиардами вывозят
вместе с детьми и прочей родней в лондоны, парижи, калифорнии, у них там
несметные богатства, русское золото, дворцы, самолёты и яхты... Боятся, что всё
это отнимут, а родню начнут ущемлять, избивать и сажать... Такое при Вожде
Победы Сталине не возможно было и представить. Похоже там вообще ликвидировали
первый отдел и вообще отсутствует всякая работа по защите гос. тайны. Ну кто бы
тогда дал Пескову доступ для работы в
администрации Президента, когда там с порога всё секретно. Тараса Бульбу Гоголя они в школе не
изучали....

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