Из-за Скрипаля.

Евросоюз отзывает из Москвы посла Маркуса Эдерера. Кроме того, некоторые страны ЕС рассматривают возможность отзыва дипломатов из РФ или высылки на родину российских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, присутствующий на саммите сообщества в Брюсселе. Впрочем, решение не отражено в итоговом документе мероприятия.

Отзыв посла ЕС из России связан с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон настаивает на том, что к происшествию причастны российские спецслужбы. Кремль обвинения опровергает, передает "Уралинформбюро".

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