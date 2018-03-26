Уверены эксперты.

Число жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" продолжает расти. По данным федеральных СМИ, количество погибших на данный момент достигло 64 человек. Пользователи соцсетей сообщают другие цифры – свыше 80 погибших.

"Встретил знакомого из МЧС. Приказ молчать. Пакуют (трупы - прим. ред.) в пакеты", - сообщается в Telegram-канале "ЕЖ". По словам очевидцев, среди погибших много детей, однако информация об этом замалчивается: "Врут, чтобы паники не было". Жители Кемерово переживают, что так и не узнают всей правды – "спишут погибших на пропавших без вести".

Эксперты не исключают, что за трагическим пожаром последует несколько громких отставок. Должности могут лишиться губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава МЧС РФ Владимир Пучков, передает "Уралинформбюро".

Тулееву, занимающему пост главы региона с 1997 года, отставку пророчили еще летом 2017 года. Тогда же в СМИ прошла информация о его серьезной болезни.

Претензии к Владимиру Пучкову появились около полутора лет назад после нескольких масштабных чрезвычайных ситуаций. Кемеровский пожар, вполне вероятно, станет последним импульсом для перестановок в правительстве. Причем провести ее могут "по-тихому": в рамках перетасовки кабмина, связанной с переизбранием президентом Владимира Путина.

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