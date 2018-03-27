"В отставку!": жители Кемерово требуют увольнения Амана ТулееваСегодня в 11:05
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После страшного пожара в ТЦ.
Тысячи жителей Кемерово, где 25 марта произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", сегодня собрались на митинг на площади Советов. По данным СМИ, люди прорвали оцепление и прошли к зданию местной администрации, где потребовали от властей выйти к ним и рассказать всю правду о трагедии.
Однако, по словам очевидцев, глава региона Аман Тулеев не показался на глаза, поскольку еще утром уехал в сторону Кемеровского района, где у него находится дом, сообщает Vse24.RU. Тогда недовольные жители потребовали его отставки.
Вместо Тулеева к митингующим вышел заместитель губернатора Сергей Цивилев. Он пытался ответить на вопросы митингующих, но жители на все его ответы кричали: "Врете!Где списки?". По словам Цивилева, официальные списки с погибшими вывешены в школе. Это еще больше взорвало толпу - жители не понимают, почему власти их не публикуют в СМИ.
Пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел вечером 25 марта. Огнем было охвачено более 1 500 квадратных метров.
По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, свыше 20 тел уже опознаны. Однако в соцсетях пользователи сообщают, что власти скрывают реальное число погибших. По сведениям неофициальных источников, в огне погибло от 200 до 400 человек, большинство из них - дети, которые не смогли выбраться из помещения кинотеатра, так как его двери были закрыты. Еще часть не смогла выбраться наружу из-за того, что никто не предупредил посетителей о пожаре - сигнала тревоги не было.
Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания в Кемерово заявил, что главной причиной гибели людей в кемеровском торговом центре стали преступная халатность и разгильдяйство. "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный", - цитирует главу государства РБК.
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