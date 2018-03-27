В Твиттере.

Российское посольство в США в своем Twitter предложило выбрать американское генконсульство для закрытия. Дипломаты опубликовали на своей странице опрос, вариантами ответа в котором стали дипмиссии в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

"Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?", — спросили у пользователей соцсети.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

На момент публикации новости свой голос отдали около 45 000 человек. Лидирует Санкт-Петербург с результатом в 46%. Екатеринбург получает 35%, а Владивосток - 19%.

Ранее источники "Уралинформбюро" сообщили о том, что после 24 лет работы может быть закрыто генеральное консульство Соединенных штатов в Екатеринбурге. Такое решение станет ответной мерой на прекращение работы генконсульства РФ в Сиэтле.

Пока что консульство продолжает работу по выдаче виз. Однако утром 27 марта там прошло совещание, где обсуждался план экстренной эвакуации. Уже закуплены и картонные ящики для упаковки вещей. Между тем чуть больше шансов на возвращение домой у сотрудников миссии во Владивостоке.

Следует напомнить, что на днях было закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. А его аналог в Екатеринбурге продолжает работу.

Соединенные Штаты и ряд европейских стран высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Власти Великобритании сочли, что "разобраться" со Скрипалем решила Москва. Российская сторона все обвинения отвергает.

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