US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.
Россиянам предложили выбрать генконсульство США для закрытияСегодня в 10:40
- Текст
В Твиттере.
Российское посольство в США в своем Twitter предложило выбрать американское генконсульство для закрытия. Дипломаты опубликовали на своей странице опрос, вариантами ответа в котором стали дипмиссии в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке.
"Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?", — спросили у пользователей соцсети.
На момент публикации новости свой голос отдали около 45 000 человек. Лидирует Санкт-Петербург с результатом в 46%. Екатеринбург получает 35%, а Владивосток - 19%.
Ранее источники "Уралинформбюро" сообщили о том, что после 24 лет работы может быть закрыто генеральное консульство Соединенных штатов в Екатеринбурге. Такое решение станет ответной мерой на прекращение работы генконсульства РФ в Сиэтле.
Пока что консульство продолжает работу по выдаче виз. Однако утром 27 марта там прошло совещание, где обсуждался план экстренной эвакуации. Уже закуплены и картонные ящики для упаковки вещей. Между тем чуть больше шансов на возвращение домой у сотрудников миссии во Владивостоке.
Следует напомнить, что на днях было закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. А его аналог в Екатеринбурге продолжает работу.
Соединенные Штаты и ряд европейских стран высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Власти Великобритании сочли, что "разобраться" со Скрипалем решила Москва. Российская сторона все обвинения отвергает.
Ранее по теме:
Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:43
МРСК Урала подхватит энергосбыт в Нижнем Тагиле
И Невьянске.Сегодня в 14:43
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок
Остальные - взрослые.Сегодня в 14:31
Екатеринбург прощается с металлическими гаражами
На ВИЗе.Сегодня в 14:30
Травивший людей смертельным наркотиком челябинец предстанет перед судом
Ему грозит пожизненное.Сегодня в 14:28
ТРЦ Заводовского-Погребинского первыми попали под проверку после пожара в Кемерово
"Гринвич" и "Пассаж".Сегодня в 14:03
Тюменец задушил мать веревкой
И сдал ее телевизор в комиссионку.Сегодня в 13:54
Майгуров "пристреливается" к посту главы Союза биатлонистов России
Во второй раз.Сегодня в 13:51
Дело о дисквалификации Якоба будет рассматривать новый судья
Предыдущий заболел.Сегодня в 13:49
Жительница Киргизии продавала новорожденную внучку за 17 тысяч рублей
Родные отказались от ребенка.Сегодня в 13:48
Екатеринбуржцы годами воевали с антисанитарией в подвале
Помог депутат.Сегодня в 13:12
Власти Екатеринбурга закроют Бажова и Рябинина
Для парковки.Сегодня в 12:39
Пермяк до смерти забил односельчанина в гостях у матери
Пойдет под суд.Сегодня в 12:26
Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
Во время инспекции.Сегодня в 12:13
В Челябинске ищут мать убитого младенца
Возбуждено дело.Сегодня в 12:12
ВСМПО растит кадры в "Школе инженерной культуры"
С играми и театром теней.
Главные новости
- Сегодня в 12:26Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
- Сегодня в 09:55Дети "вгоняют" свердловчан в бедность
- Сегодня в 09:01"Медный трамвай" подорожал на сотню миллионов
- Сегодня в 08:08Путин, поезд в огне!
- 26 марта в 18:52Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.