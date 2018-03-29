Это сильнее ударит по американцам.

Министерство иностранных дел России обратится к президенту Владимиру Путину с предложением закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишут "Известия".

"Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки", — сообщил один из собеседников издания.

Ранее стало известно о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. По словам американских властей, соответствующее решение было принято в знак солидарности с позицией Великобритании по "делу Скрипаля", передает "Уралинформбюро".

В голосовании, организованном посольством России в США в Twitter, большинство участников опроса (47%) также предложили закрыть дипмиссию Штатов в Северной столице. 35% проголосовали за ликвидацию консульства в Екатеринбурге, 18% - во Владивостоке.



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