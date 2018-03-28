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Россияне просят закрыть Генконсульство США в Санкт-ПетербургеСегодня в 10:24

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Итоги Twitter-голосования.

Американское консульство в Санкт-Петербурге не нужно россиянам. Именно за его закрытие высказались 47% участников голосования в Twitter, организованного посольством России в США, передает "Уралинформбюро".

Кампания стала ответом на закрытие Вашингтоном российского генконсульства в Сиэтле.

Лишним генконсульство США в Екатеринбурге посчитали 35% респондентов, а дипмиссию во Владивостоке - 18% участников опроса.

О прекращении работы генконсульства РФ в Сиэтле и выдворении из страны 60 российских дипломатов США объявили 26 марта 2018 года.

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