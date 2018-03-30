Ройзман подался в рекламуСегодня в 08:18
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Ради выборов.
В социальной сети Facebook появился видеоролик с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, призывающим горожан на митинг за сохранение прямых выборов главы уральской столицы. Опубликован он был 29 марта и, что примечательно, распространяется в качестве рекламного сообщения, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Facebook достаточно давно предоставил возможность размещать рекламные сообщения в ленте. Они, в отличие от обычных постов, имеют более широкий охват аудитории, но распространяются, как правило, на платной основе. Из чьего кармана было оплачено продвижение ролика, остается вопросом.
29 марта комитет свердловского Заксобрания одобрил законопроект о переходе к "советской" системе избрания мэра Екатеринбурга - депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. 3 апреля документ будет рассматриваться полным составом регионального парламента. Упомянутый Ройзманом митинг будет проходить 2 апреля на площади Обороны, начиная с 19.00.
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