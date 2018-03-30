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Титов заступился перед Чайкой за КапчукаСегодня в 16:44

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И других репатриантов.

На совещании по защите прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов вступился перед Генпрокурором России Юрием Чайкой за беглого уральского коммерсанта Сергея Капчука.

Уполномоченный по правам предпринимателей попросил Чайку помочь с репатриацией российских бизнесменов, уехавших за границу, опасаясь преследования за экономические нарушения. Речь, в частности, шла об экс-депутате палаты представителей Заксобрания Свердловской области Сергее Капчуке, передает "Уралинформбюро".

"Такие как Капчук – они все хотят вернуться в Россию, дела, в которых они обвиняются, носят хозяйственный характер и вряд ли требуют реального лишения свободы", – заявил Титов.

Судьбу российских предпринимателей также обсуждали полпред президента в УрФО Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов и заместители Генпрокурора РФ.

Речь помимо прочего зашла об инвестиционной структуре в регионах. Куйвашев отметил индустриальные и технопарки Среднего Урала, а также особую экономическую зону "Титановая долина". Кроме того, по его словам, предпринимателям оказывают поддержку. По предварительной оценке, в 2017 году общий объем стимулирующих налоговых льгот составил около 7 миллиардов рублей, сообщили в департаменте информполитики Среднего Урала.

Сергей Капчук был объявлен в межуднародный розыск в начале 2000-х как обвиняемый по делу о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. С 2010 года он проживает в Великобритании.

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