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Нетиевский снова подал в суд на участников "Уральских пельменей"Сегодня в 17:44

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И директора шоу.

Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал два иска в Арбитражный суд Москвы на действующего руководителя коллектива Евгения Орлова и других участников шоу. Дела будут рассмотрены в ближайшее время, - передает "Уралинформбюро".

Евгений Орлов был наемным генеральным директором продакшн-компании, которая в 2012-2015 годах занималась производством телевизионных проектов, в том числе и шоу "Уральские пельмени". По словам Нетиевского, в это время Орлов выводил из компании активы.

"В конце 2016 года мы получили документы и провели аудит. Возникло много вопросов к его деятельности. Он совершил сомнительные сделки с контентом по очень заниженным ценам в пользу третьих лиц и выдал большие займы без согласия акционеров", - поясняет экс-директор шоу.

Сергей Нетиевский руководил творческим коллективом с 1998 года, в 2011-м он стал директором шоу. В 2015 году его отстранили от должности. У руля коллектива встал Сергей Исаев. Нетиевский подал в суд и восстановился на посту, однако позже сам отказался от него. Кроме того, Нетиевскому удалось отсудить у "пельменей" 300 тысяч рублей судебных издержек.

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