Судебных издержек.

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил требования шоумена Сергея Нетиевского о взыскании судебных издержек с творческого объединения "Уральские пельмени". Из 711,8 тысячи рублей, потраченных экс-директором шоу на адвокатов, суд постановил взыскать 300 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Судебная тяжба между "пельменями" и Нетиевским длится почти год. Весной 2016 года шоумен обратился в арбитраж с требованием восстановить его в должности директора творческого объединения. Бывшие коллеги сместили начальника на общем собрании осенью 2015 года. Суд встал на сторону Нетиевского, так как решение было принято в его отсутствие.

Стоит отметить, что в феврале 2017 года "Уральские пельмени" остались без товарного знака. Суд признал, что право собственности на него принадлежит компании "Фест Хэнд Медиа", подконтрольной Нетиевскому. Однако трагедии не произошло – спустя несколько дней знак был продан творческому объединению за 2 рубля. По словам Сергея Нетиевского, "Фест Хэнд Медиа" и ранее пыталась разрешить спор мирным путем, но участники шоу не соглашались.

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