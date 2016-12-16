Нетиевский отсудил у "пельменей" 300 тысяч рублей 27 февраля в 10:02
- Текст
Судебных издержек.
Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил требования шоумена Сергея Нетиевского о взыскании судебных издержек с творческого объединения "Уральские пельмени". Из 711,8 тысячи рублей, потраченных экс-директором шоу на адвокатов, суд постановил взыскать 300 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".
Судебная тяжба между "пельменями" и Нетиевским длится почти год. Весной 2016 года шоумен обратился в арбитраж с требованием восстановить его в должности директора творческого объединения. Бывшие коллеги сместили начальника на общем собрании осенью 2015 года. Суд встал на сторону Нетиевского, так как решение было принято в его отсутствие.
Стоит отметить, что в феврале 2017 года "Уральские пельмени" остались без товарного знака. Суд признал, что право собственности на него принадлежит компании "Фест Хэнд Медиа", подконтрольной Нетиевскому. Однако трагедии не произошло – спустя несколько дней знак был продан творческому объединению за 2 рубля. По словам Сергея Нетиевского, "Фест Хэнд Медиа" и ранее пыталась разрешить спор мирным путем, но участники шоу не соглашались.
Ранее по теме:
Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
27 февраля в 20:17
"Урал" сыграет с "Амкаром" в Екатеринбурге
На этот раз газон выдержит.27 февраля в 19:47
Ургант похвалил мэра Ноябрьска за дорогу на кладбище
В последний путь - с ветерком!27 февраля в 19:17
Депутат ЗакСо отчитается перед екатеринбуржцами в праздничном формате
За прошлый год.27 февраля в 19:04
Верховный Суд взялся за дело осужденной за репост екатеринбурженки
Генпрокуратура просит отменить приговор.27 февраля в 19:03
В Екатеринбурге поймали подозреваемого в ограблении студентки
Полиция ищет других жертв.27 февраля в 18:56
В Тюменской области экс-чиновницы пойдут под суд за махинации с землей
Почти на миллион рублей.27 февраля в 18:51
В Краснотурьинске годовалая девочка стала инвалидом после прививки
Из-за ошибки врачей.27 февраля в 18:31
В Зауралье сгорели двое детей
Они были дома одни.27 февраля в 18:30
В Югорске школьному бухгалтеру грозит колония
За "зарплатную" аферу.27 февраля в 18:30
Дым выкурил из екатеринбургской больницы 90 человек
До приезда пожарных.27 февраля в 18:29
ЛНР официально переходит на российскую валюту
С 1 марта.27 февраля в 18:25
Уставший водитель устроил ДТП на свердловской трассе
Он погиб.27 февраля в 18:22
Пьяная жительница Прикамья родила в сугробе
Ребенок не выжил.27 февраля в 18:06
В Перми рухнул пристрой автоцентра
"Тандем-Авто".27 февраля в 18:06
Содержание футбольных арен ЧМ-2018 обойдется в 2 миллиарда
Кому придется платить, пока не решили.
-
16 декабря 2016 в 18:07
Нетиевский заплатил за пост директора "Уральских пельменей" 711 тысяч рублей
Адвокатам.18 октября 2016 в 16:24
Нетиевский усидел в кресле директора "Уральских пельменей"
Суд снова встал на его сторону.11 августа 2016 в 15:50
Нетиевский затеял новую тяжбу с "Уральскими пельменями"
Юмористическое шоу превратилось в судебное.29 июня 2016 в 17:38
Нетиевский может поехать на гастроли "Уральских пельменей" в Сочи
В качестве директора.17 февраля в 14:16
"Уральские пельмени" остались без товарного знака
Нетиевский победил.28 октября 2016 в 16:13
Суд дважды признал Нетиевского главой "Уральских пельменей"
Будет ли третья попытка его сместить?14 июля 2016 в 11:30
Суд выселил кинотеатр из екатеринбургского "Колизея"
И обязал расплатиться с долгами.22 февраля в 15:02
Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак
После судебных тяжб.23 ноября 2016 в 12:44
Приставы трясут с мэрии Екатеринбурга "подземный план"
На радость провайдерам.31 августа 2016 в 14:02
Компания экс-владельцев "Семи пятниц" обанкротилась
Открыто конкурсное производство.
Главные новости
- 27 февраля в 17:59Повременной тариф на проезд заработает в Екатеринбурге в 2017 году
- 27 февраля в 16:56Под Пермью покончил с собой командир воинской части
- 27 февраля в 16:20Гранату на екатеринбургском Уралмаше взорвал Король
- 27 февраля в 16:09Свердловскую "Фармацию" забирают у "Справедливой России"
- 27 февраля в 15:16Суд оставил покемонофила Соколовского под замком
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.