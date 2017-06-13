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Третий сын: Владимир Путин никогда не видел старших братьевСегодня в 11:58

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Оба умерли до его рождения.

Владимир Путин был третьим, поздним, ребенком. Оба старших брата умерли до его рождения.

Альберт скончался до начала Великой Отечественной войны, а Виктор погиб от дифтерии во время блокады Ленинграда. Его могилу на Пискаревском кладбище младший брат навещает во время поездок в Северную столицу.

Историей своей семьи президент РФ поделился в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, передает "Уралинформбюро". Российский лидер рассказал также, что его отец начинал войну в специальных подразделениях, а позже был направлен в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта.

12 июня в США начался показ четырехсерийного документального фильма-интервью Владимира Путина.

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