Оба умерли до его рождения.

Владимир Путин был третьим, поздним, ребенком. Оба старших брата умерли до его рождения.

Альберт скончался до начала Великой Отечественной войны, а Виктор погиб от дифтерии во время блокады Ленинграда. Его могилу на Пискаревском кладбище младший брат навещает во время поездок в Северную столицу.

Историей своей семьи президент РФ поделился в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, передает "Уралинформбюро". Российский лидер рассказал также, что его отец начинал войну в специальных подразделениях, а позже был направлен в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта.

12 июня в США начался показ четырехсерийного документального фильма-интервью Владимира Путина.