Николай Коляда отложил гастроли театра в СШАСегодня в 08:27
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На более "тихое" время.
Николай Коляда не повезет труппу в США, где на декабрь намечены гастроли "Коляда-Театра". Запланированные выступления пришлось отложить из-за проблем с визами, передает "Уралинформбюро".
О принятом решении сообщил сам драматург на своей странице в Facebook. Он опубликовал письмо продюсера Льва Трахтенберга, который проводит гастроли российских артистов и театров за океаном. "К нашему величайшему сожалению, мы вынуждены отменить запланированные гастроли театра Коляды в Нью-Йорке. Или по крайней мере перенести их на более "тихое" время, когда устаканится вся эта чехарда с посольством и консульствами", - сказано в нем.
Трахтенберг отметил, что на подготовку к гастролям необходимо потратить порядка 60 000 долларов "при полной неизвестности - будут ли визы или нет".
О том, что приостановка выдачи виз США в российских регионах внесла коррективы в гастрольные планы популярных уральских артистов, стало известно в конце августа. Тогда Николай Коляда заявил, что не собирается везти свою труппу в Москву только ради получения разрешения на въезд в Америку. Артист отметил, что объездил со своим театром многие страны и проживет без Штатов.
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