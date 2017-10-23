Вслед за Вайнштейном.

С обвинениями в домогательствах в адрес американского режиссера Джеймса Тобэка выступили 38 девушек. Об это сообщает газета The Los Angeles со ссылкой на пострадавших.

По данным издания, объектами его внимания становились молодые девушки, преимущественно, учащиеся старших классов и студентки колледжей. Режиссер знакомился с ними в парках, банках или аптеках Манхэттена, после чего приглашал на прослушивания. Однако во время интервью девушки подвергались домогательствам с его стороны.

Сам Тобэк, выступавший в качестве режиссера, сценариста или продюсера во многих фильмах, опроверг все обвинения и заявил, что не мог совершать подобное из-за проблем со здоровьем.

Стоит напомнить, что ранее в домогательствах был обвинен известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Его жертвами стали подчиненные и актрисы, среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Роуз Макгоуэн. Российская журналистка и глава Роскино Екатерина Мцитуридзе заявила, что также подверглась сексуальному домогательству продюсера.

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