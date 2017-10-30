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Двукратный обладатель "Оскара" признался в нетрадиционной ориентацииСегодня в 11:27

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И извинился за домогательства к подростку.

Звезда Голливуда Кевин Спейси совершил каминг-аут. Актер признался, что в жизни у него были романтические и сексуальные отношения как с женщинами, так и с мужчинами. Но в последние годы он склоняется именно к гомосексуальным отношениями, пишут зарубежные СМИ.

Кроме того, актер Энтони Рэпп сообщил, что 30 лет назад, когда ему было 14 лет, 25-летний Спейси домогался до него на вечеринке. Двукратный обладатель премии "Оскар" уже принес свои извинения за инцидент.

Совершить каминг-аут Спейси побудил сексуальный скандал с Харви Вайнштейном. Продюсера обвинили в многочисленных случаях домогательств и изнасилований, передает "Уралинформбюро".

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