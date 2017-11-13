В Юрмале.

Российский сатирик Михаил Задорнов будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом. Отпевание начнется в 11.00 15 ноября в рижском соборе Александра Невского, написали его родные на страничке юмориста в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

Михаил Задорнов скончался утром 10 ноября после длительной борьбы с раком головного мозга. Летом 2016 года по состоянию здоровья знаменитому сатирику пришлось отменить все гастроли.

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