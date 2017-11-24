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"Уральский пельмень" вступил в Putin TeamСегодня в 16:22

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По зову Овечкина.

"Уральский пельмень" Андрей Рожков теперь в команде хоккеиста Александра Овечкина. КВНщик вступил в общественное движение Putin Team, созданное спортсменом для поддержки президента РФ Владимира Путина, передает "Уралинформбюро".

Фотографии Рожкова и других известных личностей размещены на сайте Putin Team, об открытии которого Овечкин 24 ноября написал в своем Instagram.

"Сайт движения Putin Team открыт - www.putinteam.ru! С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Овечкин также перечислил ценности участников движения. "В нашем лидере мы ценим доверие и уважение к людям, справедливость, порядочность и неравнодушие. Все, кто поддерживают эти ценности, и есть Putin Team", - отметил спортсмен.

К движению также присоединились хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук, шахматист Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, певица Зара и актриса Анастасия Заворотнюк.

Пока сайт движения работает в пробном режиме. Полная версия будет доступна с 7 декабря.

Как сообщалось ранее, о создании общественного движения Putin Team нападающий российской сборной и клуба Washington Capitals объявил в начале ноября. Его инициативу одобрили в Кремле.

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