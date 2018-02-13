DJ Smash опубликовал видео своего избиенияСегодня в 09:50
- Текст
И рассказал о состоянии здоровья.
Избитый в пермском клубе DJ Smash (Андрей Ширман) настаивает, что его избил бывший депутат краевого Заксобрания Александр Телепнев.
"Рассказываю как все было: все случилось в клубе "Дом Культуры", в районе трех часов утра. Вначале, приехав в клуб, я сфотографировался со всеми желающими, в том числе и с теми кто на меня позже напал. Только увы фотография получилась обрезанная и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только на половину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения когда я стоял у бара спиной к танцполу - лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли, я чувствую себя намного лучше", - написал на своей странице в Instagram музыкант (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Музыкант также опубликовал записи с камер видеонаблюдения. Однако по видео сложно понять, что происходит: драка была далеко от камеры, и лица участников не разобрать.
Утром в прошлую субботу я хорошенько отхватил в своем родном городе Пермь. Рассказываю как все было: все случилось в клубе «Дом Культуры», в районе трех часов утра. Вначале ,приехав в клуб , я сфотографировался со всеми желающими , в том числе и с теми кто на меня позже напал. Только увы фотография получилась обрезанная и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только на половину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения когда я стоял у бара спиной к танцполу - лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли , я чувствую себя намного лучше. Спасибо всем за поддержку , отдельное спасибо моему другу и коллеге @timatiofficial за резонансный пост.
Инцидент произошел 10 февраля в местном клубе "Дом культуры". Сам Телепнев отрицает свою причастность к избиению Ширмана.
Ранее по теме:
В пермском клубе жестоко избили DJ Smash
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:05
CAS распишет причины недопуска россиян на Олимпиаду-2018
Люди должны знать.Сегодня в 13:03
Подстанции ВСМПО модернизируют в рекордные сроки
Чтобы производство не замирало.Сегодня в 12:44
В Магнитогорске школьник выжил после падения с 9 этажа
Он в больнице.Сегодня в 12:41
В Екатеринбурге автохам пойдет под суд за избиение мужчины
С которым не поделил дорогу.Сегодня в 12:37
На челябинском смоге начали зарабатывать
Закатав в банки.Сегодня в 12:27
Трое сотрудников КМЭЗ награждены медалями
"За заслуги перед Отечеством".Сегодня в 12:21
Хоккеистки из Екатеринбурга поборются за ночи в Сочи
Шансы есть.Сегодня в 12:19
Ростуризм нашел семь жадных отельеров в Екатеринбурге
Ломящих высокие цены в дни мундиаля.Сегодня в 12:13
Раскрыты имена погибших при авиаударе в Сирии свердловчан
7 февраля.Сегодня в 12:04
В Турции зафиксирована вспышка сибирской язвы
Туристов просят быть острожными.Сегодня в 11:53
В Сеть утекли снимки элитной Lada Vesta
Президента АвтоВАЗа.Сегодня в 11:31
Ученые разработали способ отличить взрослого от ребенка
Для смартфона.Сегодня в 11:29
В Югре закрыты 94 школы
Из-за эпидемии гриппа.Сегодня в 11:24
Уральские регионы получат 875 миллионов рублей на дороги
Из госказны.Сегодня в 11:22
Американцам запретили козырять Статуей Свободы на Олимпиаде-2018
По политическим соображениям.
Главные новости
- Сегодня в 12:19Ростуризм нашел семь жадных отельеров в Екатеринбурге
- Сегодня в 11:24Уральские регионы получат 875 миллионов рублей на дороги
- Сегодня в 11:01Опубликована подробная схема перекрытия дорог в центре Екатеринбурга
- Сегодня в 07:59Свердловские следователи пошли по школам в поисках кишечной инфекции
- 12 февраля в 18:06На съезде "медведей" в Екатеринбурге ждут главу генсовета партии Турчака
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.