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DJ Smash опубликовал видео своего избиенияСегодня в 09:50

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И рассказал о состоянии здоровья.

Избитый в пермском клубе DJ Smash (Андрей Ширман) настаивает, что его избил бывший депутат краевого Заксобрания Александр Телепнев.

"Рассказываю как все было: все случилось в клубе "Дом Культуры", в районе трех часов утра. Вначале, приехав в клуб, я сфотографировался со всеми желающими, в том числе и с теми кто на меня позже напал. Только увы фотография получилась обрезанная и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только на половину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения когда я стоял у бара спиной к танцполу - лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли, я чувствую себя намного лучше", - написал на своей странице в Instagram музыкант (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Музыкант также опубликовал записи с камер видеонаблюдения. Однако по видео сложно понять, что происходит: драка была далеко от камеры, и лица участников не разобрать.

Утром в прошлую субботу я хорошенько отхватил в своем родном городе Пермь. Рассказываю как все было: все случилось в клубе «Дом Культуры», в районе трех часов утра. Вначале ,приехав в клуб , я сфотографировался со всеми желающими , в том числе и с теми кто на меня позже напал. Только увы фотография получилась обрезанная и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только на половину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения когда я стоял у бара спиной к танцполу - лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли , я чувствую себя намного лучше. Спасибо всем за поддержку , отдельное спасибо моему другу и коллеге @timatiofficial за резонансный пост.

Публикация от Smash (@djsmash) Фев 12, 2018 в 6:20 PST

Инцидент произошел 10 февраля в местном клубе "Дом культуры". Сам Телепнев отрицает свою причастность к избиению Ширмана.

Ранее по теме:
В пермском клубе жестоко избили DJ Smash

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