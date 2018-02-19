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Супруга Аршавина стала фигуранткой трех уголовных делСегодня в 12:02

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Из-за угроз сопернице.

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса стала фигуранткой трех уголовных дел из-за скандала, который она устроила в начале 2018 года. Женщина бурно отреагировала на видео в соцсети Instagram, на котором Аршавин в ночном клубе обнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову, напоминает "Уралинформбюро".

Супруга спортсмена представилась "сопернице" сотрудником ФСБ и пригрозила отрезать ей пальцы и подложить наркотики. Казахстанская модель обратилась в Гепрокуратуру с просьбой защитить ее от нападок.

"Все действительно серьезно, – призналась Алиса Аршавина в интервью изданию StarHit. – На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки. Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего".

По словам Аршавиной, ее супруг продолжает тренироваться с казахстанским клубом "Кайрат". Он, отметила скандалистка, "в шоке от всего, что сейчас происходит".

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