Его заменил пиарщик.

Шоу "Уральские пельмени" возглавила Наталия Ткачева, ранее отвечавшая в коллективе за связи с общественностью. Об этом новый директор рассказала "Уралинформбюро" сама. Решение о назначении нового руководителя единогласно приняли акционеры.

Ткачева сменила на этом посту актера шоу Андрея Рожкова, который руководил объединением с декабря 2016 года. "Он попробовал, но понял, что не хочет этим заниматься. Творческие люди занимаются творчеством, а администрирование передали менеджеру", – пояснила Ткачева.

Тем временем продолжается судебное разбирательство коллектива с бывшим директором Сергеем Нетиевским. "Уральские пельмени" пытаются взыскать с него 28,3 миллиона рублей.

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