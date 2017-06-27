"Уральские пельмени" погрязли в судебных разборках с Нетиевским26 июня в 15:33
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Из-за товарного знака.
Объединение "Уральские пельмени" подало кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам, передает "Уралинформбюро". Творческий коллектив требует признать недействительным договор отчуждения исключительных прав на словесный товарный знак "Уральские пельмени" в пользу ООО "Фест Хэнд Медиа", которым руководит экс-директор "пельменей" Сергей Нетиевский.
Ранее в ходе рассмотрения дела Нетиевский передал творческому коллективу товарный знак "Уральские пельмени" за 1 рубль. Но артисты добиваются официальной передачи бренда через суд.
Творческий коллектив и экс-директор артистов погрязли в судебных тяжбах. В мае Нетиевский подал два иска в Арбитражный суд Москвы на действующего руководителя коллектива Евгения Орлова и других участников шоу. Он обвинил Орлова в выводе из компании активов.
Еще раньше Нетиевскому удалось через суд восстановиться на посту руководителя "пельменей" и отсудить у бывших коллег 300 тысяч рублей. Фемида оказалась на стороне шоумена, так как решение об отстранении было принято в его отсутствии.
Нетиевский руководил творческим коллективом с 1998 года, в 2011-м он стал директором шоу. В 2015 году его отстранили от должности. У руля встал Сергей Исаев.
Ранее по теме:
Нетиевский снова подал в суд на участников "Уральских пельменей"
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