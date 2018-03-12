Ему было 82 года.

Днем 12 марта 2018 года в Москве на 83-м году жизни от сердечного приступа скончался народный артист СССР Олег Табаков. Смерти артиста предшествовала продолжительная болезнь, передает "Уралинформбюро".

По данным СМИ, Олег Табаков последние несколько месяцев был в бессознательном состоянии. Однако родные, несмотря на самые пессимистичные прогнозы врачей, не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Место и время прощания с художественным руководителем МХТ имени Чехова будет оглашено дополнительно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Олег Табаков был лауреатом множества государственных, театральных и кинопремий. На его счету более 100 фильмов и почти столько же театральных постановок. Поклонникам он запомнился по фильмам "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Ширли-мырли". Его голосом говорят многие мультегори, в частности кот Матроскин из Простоквашина.

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