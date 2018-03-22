Вновь.

Российский певец Филипп Киркоров выиграл суд по делу о плагиате, в котором его обвинил французский автор песен Жильбер Синуэ. Иностранец требовал взыскать с мэтра российской эстрады 15,5 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

По мнению Синуэ, Киркоров нарушил его авторские права, когда перепел композицию 1977 года Helwa ya Baladi, назвав свою версию "Шелковая нить". Из-за этого француз потребовал уничтожить все диски с песней и запретить российскому певцу ее исполнять, пишет РЕН.

При этом адвокаты Киркорова настаивали, что переработка или перевод песни считаются отдельными композициями. Савеловский суд Москвы встал на сторону соотечественника.

Стоит отметить, что осенью 2016 года Филиппа Киркорова в плагиате обвинил другой французский композитор Дидье Маруани.

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