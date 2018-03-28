Шеф "Кухни" хлестко высказался о предпосылках кемеровской трагедииСегодня в 16:16
- Текст
- Комментарии (1)
"Страна горючего позора".
Гибель нескольких десятков детей в охваченном огнем кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" нашла отклик в изобличающих стихах известного российского актера Дмитрия Назарова. Ролик с декламацией одного из них выложен на youtube-канале артиста, сыгравшего роль шеф-повара в популярном ситкоме "Кухня", передает "Уралинформбюро".
Жесткий и хлесткий текст начинается со слов "В стране горючего позора, где ценятся лишь ложь и вздор, зачем бороться нам с террором, когда мы сами есть террор?".
Актер уверен, что "войны бояться нам не надо", поскольку "мы до нее не доживем" - ведь "между шествий и парадов мы сами свой народ сожжем".
Да и какая ответственность у власть имущих может быть в отсутствие норм и правил, вопрошает Назаров.
"И горе, рвущее на части, не приведет опять к суду. Не тронет душ горящей власти, как принуждение к стыду", - резюмирует он.
Видео: Дмитрий Назаров/ youtube.com
Днем 25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. В огне, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Как оказалось, перестроенное здание бывшей кондитерской фабрики было введено в эксплуатацию без ведома МЧС, то есть незаконно.
Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"
Естественно, после столь резонансного ЧП в руководстве Кузбасса начались отставки. Первыми постов лишились заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. По мнению ряда экспертов, вполне вероятна отставка и главы Кузбасса Амана Тулеева.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Дмитрий Назаров, Вы правы! Хорошие. правильные и очень горестные стихи!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 16:42
Это был поджог: новые подробности трагедии в Кемерово
Унесшей жизни 64 человек.Сегодня в 16:36
Студенты Удмуртского госуниверситета примерятся к работе в "РН-Пурнефтегазе"
Во время практики.Сегодня в 16:26
Курганца будут судить за "воспитание" падчерицы кулаками
Он раскаялся.Сегодня в 16:25
Свердловские эсеры не ищут преемника Карапетяну
"Даже не думали".Сегодня в 16:18
Шахматы помогают "ВСМПО-Ависме" инвестировать в будущее
Развивая детей.Сегодня в 16:16
Шеф "Кухни" хлестко высказался о предпосылках кемеровской трагедии
"Страна горючего позора".Сегодня в 16:15
Екатеринбуржцам предложили жаловаться на ТРЦ
Такие, как "Зимняя вишня".Сегодня в 15:28
"Югру" выставили из КХЛ
Вместе с "Ладой".Сегодня в 15:26
Водитель и кондуктор маршрутки избили екатеринбуржца на Matiz
И угрожали ему ножом.Сегодня в 15:21
Курганца будут судить за жестокое убийство пенсионера
Ради денег.Сегодня в 15:19
Эксперт раскрыл правду о гибели Гагарина
Скрывали по указке "сверху".Сегодня в 15:14
Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублей
Привлеченные юристы.Сегодня в 15:13
Пожар в "Зимней вишне" аукнулся заму Тулеева
Первые отставки после трагедии.Сегодня в 14:35
Пьяный казахстанец до смерти забил мать-инвалида молотком
Просила не пить.Сегодня в 14:23
"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"
И отвезут в другой город.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- Сегодня в 16:42Это был поджог: новые подробности трагедии в Кемерово
- Сегодня в 15:14Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублей
- Сегодня в 14:23"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"
- Сегодня в 13:36Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо
- Сегодня в 12:46Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.