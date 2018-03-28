"Страна горючего позора".

Гибель нескольких десятков детей в охваченном огнем кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" нашла отклик в изобличающих стихах известного российского актера Дмитрия Назарова. Ролик с декламацией одного из них выложен на youtube-канале артиста, сыгравшего роль шеф-повара в популярном ситкоме "Кухня", передает "Уралинформбюро".

Жесткий и хлесткий текст начинается со слов "В стране горючего позора, где ценятся лишь ложь и вздор, зачем бороться нам с террором, когда мы сами есть террор?".

Актер уверен, что "войны бояться нам не надо", поскольку "мы до нее не доживем" - ведь "между шествий и парадов мы сами свой народ сожжем".

Да и какая ответственность у власть имущих может быть в отсутствие норм и правил, вопрошает Назаров.

"И горе, рвущее на части, не приведет опять к суду. Не тронет душ горящей власти, как принуждение к стыду", - резюмирует он.



Видео: Дмитрий Назаров/ youtube.com

Днем 25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. В огне, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Как оказалось, перестроенное здание бывшей кондитерской фабрики было введено в эксплуатацию без ведома МЧС, то есть незаконно.

Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"

Естественно, после столь резонансного ЧП в руководстве Кузбасса начались отставки. Первыми постов лишились заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. По мнению ряда экспертов, вполне вероятна отставка и главы Кузбасса Амана Тулеева.