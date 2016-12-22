В пути они будут 7 часов.

Самолет Минобороны России с пострадавшими при жесткой посадке Ил-18 вылетел из Якутии в Москву. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на диспетчерскую службу Булунского района республики: "Борт с пострадавшими вылетел в 7.20 по Москве, в столице будет примерно через 7 часов".

Транспортировка осложнялась из-за тяжелого состояния пострадавших. Около полуночи по московскому времени все были на борту, но до утра пришлось ожидать благоприятных погодных условий в столице.

Ил-18 Минобороны России совершил жесткую посадку 19 декабря 2016 года в 30 километрах от аэродрома Тикси. В самолете находилось 39 человек, лишь одному не понадобилась госпитализация. 16 находятся в тяжелом состоянии. Основной причиной ЧП называют сильный боковой ветер, передает "Уралинформюро".

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