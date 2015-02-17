Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертямиСегодня в 18:27
- Текст
Дубровский не реагирует.
Голодающие жители челябинского общежития на улице Барбюса, 136в начали терять сознание, сообщает "Уралинформбюро".
"Неоднократно вызывали медиков. Состояние критическое. Граждане отказываются от госпитализации. Правительство Челябинской области не реагирует", - описывает ситуацию председатель общественного движения "Совет общежитий Челябинской области" Алексей Миклин.
Медики со своей стороны предупреждают участников акции о неблагоприятных последствиях для организма и возможности летального исхода, если голодовка будет продолжена.
Акция протеста стартовала 19 декабря. Первыми голодовку объявили проживающие на улице Барбюса, 136в. К настоящему моменту к ней присоединились общежития по адресам проспект Победы, 287а и улица Комарова, 41.
Поводом для отказа от пищи стало нежелание региональных властей помочь в вопросе приватизации ряда общежитий. В десятках домов южноуральцы проживают по договору соцнайма и при этом никоим образом не относятся к балансодержателям зданий. Это может стать поводом для выселения людей на улицу.
"Встречались с Дубровским (губернатор Челябинской области – прим.ред.), договорились, что иски на граждан о выселении не будут подаваться во время кризиса. Но, хоть и незначительное количество, все равно они подавались. Другое дело, что суды не удовлетворяли их и многие граждане остались жить в своих помещениях. Но были иски, которые удовлетворены", - рассказывал агентству ранее бывший уполномоченный по правам человека на Южном Урале Алексей Севастьянов.
Голодающие требуют передачи общежитий на муниципальный баланс, что позволит приватизировать жилье. Правительство области до сих пор не идет им на встречу.
Ранее по теме:
Дубровский довел челябинцев до голодовки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 23:15
Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону
От проведения отказался СБР.Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.
-
19 декабря в 17:59
Дубровский довел челябинцев до голодовки
Жильцы общежитий боятся оказаться на улице.04 июля в 16:26
Экс-омбудсмену Южного Урала закрыли "Родину"
За слишком громкие выкрики с места.17 февраля 2015 в 17:46
В Челябинске собираются на митинг жильцы общежитий
Которые не могут оформить комнаты на себя.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев