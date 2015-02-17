Дубровский не реагирует.

Голодающие жители челябинского общежития на улице Барбюса, 136в начали терять сознание, сообщает "Уралинформбюро".

"Неоднократно вызывали медиков. Состояние критическое. Граждане отказываются от госпитализации. Правительство Челябинской области не реагирует", - описывает ситуацию председатель общественного движения "Совет общежитий Челябинской области" Алексей Миклин.

Медики со своей стороны предупреждают участников акции о неблагоприятных последствиях для организма и возможности летального исхода, если голодовка будет продолжена.

Акция протеста стартовала 19 декабря. Первыми голодовку объявили проживающие на улице Барбюса, 136в. К настоящему моменту к ней присоединились общежития по адресам проспект Победы, 287а и улица Комарова, 41.

Поводом для отказа от пищи стало нежелание региональных властей помочь в вопросе приватизации ряда общежитий. В десятках домов южноуральцы проживают по договору соцнайма и при этом никоим образом не относятся к балансодержателям зданий. Это может стать поводом для выселения людей на улицу.

"Встречались с Дубровским (губернатор Челябинской области – прим.ред.), договорились, что иски на граждан о выселении не будут подаваться во время кризиса. Но, хоть и незначительное количество, все равно они подавались. Другое дело, что суды не удовлетворяли их и многие граждане остались жить в своих помещениях. Но были иски, которые удовлетворены", - рассказывал агентству ранее бывший уполномоченный по правам человека на Южном Урале Алексей Севастьянов.

Голодающие требуют передачи общежитий на муниципальный баланс, что позволит приватизировать жилье. Правительство области до сих пор не идет им на встречу.



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