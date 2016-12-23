Госпитализирован 31 человек.

В Иркутске продолжает расти число жертв, скончавшихся от употребления "Боярышника" и другого суррогата. По последним данным регионального минздрава, жизни лишились 74 человека. На больничных койках - 31 пострадавший, пишут федеральные СМИ.

Случай отравления зафиксирован и во втором по величине городе региона - Братске. В больницу там попал один человек, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что пострадавшие от массового отравления суррогатом появились 17 декабря. В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.