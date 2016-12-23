Уральские полицейские расхлебывают "Боярышник" Сегодня в 15:42
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На пару с санврачами.
Около 440 "фунфыриков" изъяли полицейские из торговых точек Магнитогорска и Челябинска. Сомнительную продукцию отправили на экспертизу в Роспотребнадзор, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Южному Уралу.
Среди изъятого – "Настойка боярышника", лосьоны "Огуречный", "Крапива", "Хлебный", "Перцовый тоник". "По результатам экспертизы с целью установления соответствия ГОСТу будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности", - пояснили в пресс-службе.
К зачистке прилавков от "фунфыриков" также приступили в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-группе УМВД по уральской столице, подозрительную продукцию помогают выявлять бдительные горожане. "Сообщать о торговых точках можно участковым уполномоченным, а также по телефону 02", - пояснили в полиции.
Власти обратили пристальное внимание на проблему после того, как в Иркутске от отравления "Боярышником" скончались 74 человека. В связи с этим в регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.
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