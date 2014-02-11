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Вердикт екатеринбургским тарифам на проезд вынесут 28 декабря26 декабря в 16:56

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Заседание перенесли.

РЭК Свердловской области перенесла рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга с 26 на 28 декабря 2016 года. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в департаменте информполитики региона. Там отметили, что заседание Региональной энергетической комиссии будет закрытым: журналистов не пустят.

О том, насколько планируется повысить стоимость проезда, не разглашается. По некоторым данным, на 2-6 рублей. Коснется ли это всех видов транспорта, также неизвестно. Ранее о подаче заявки в РЭК заявил директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай.

Ранее по теме:
Проезд в столице Урала подорожает на 6 рублей

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