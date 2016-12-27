Работы на месте трагедии продолжаются.

Минобороны опровергло слухи о спасательных жилетах на телах пассажиров Ту-154, передают федеральные СМИ.

Ранее сообщалось, что несколько пассажиров Ту-154, чьи тела удалось обнаружить, были в спасательных жилетах и якобы готовились к эвакуации. Эта информация исключала бы версию теракта.

Трагедия произошла утром 25 декабря 2016 года. На борту судна находилось 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова (включая худрука Валерия Халилова), журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. В них задействовано порядка 3 500 человек, передает "Уралинформбюро".

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