В поддержку челябинской "АвтоЁлки".

В канун Рождества Пермь украсил необычный символ города. Шагающего медведя и снежинки из машин участники местных автоклубов выстроили на площадке одного из торговых центров.

В Перми участие во всероссийской акции "АвтоЁлка" приняли владельцы более 220 самых разных авто - от легковых BMW до грузовых "Газелей", передает "Уралинформбюро".

"Отцами" флешмоба стали челябинцы, украсившие родной город ёлкой из почти 100 машин.

Не остались в долгу и в соседнем Магнитогорске.

Движение поддержали по всей стране. На Среднем Урале новогоднюю елку из 74 автомобилей выстроили в Ревде.

В Астрахани автолюбители "скатали" снеговика, а в Кирове зеленую красавицу "на колесах" украсила гирлянда из фонариков.

33 ижевских автомобилиста собрали снежинку.

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